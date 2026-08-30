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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس..إنهاء تجهيزات بدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة

مجمع مواقف قنا الجديدة
مجمع مواقف قنا الجديدة
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مجمع مواقف قنا الجديدة، للوقوف على الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية والخدمية، لبدء تشغيل الموقف، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين والركاب.

جاء ذلك بحضور كل من: العقيد حسام العلكي، إدارة مرور قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف، والنقيب حسام العمدة، إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي حول آليات تنظيم خطوط السير وتوزيع السيارات على الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة ومنع أي استغلال، بما يسهم في تيسير حركة الانتقال وربط المدينة الجديدة بالمحافظة بصورة سلسة ومنظمة تعكس الوجه الحضاري والتنموي للمشروع.

وأوضح الببلاوي، بأنه تم عمل العديد من التجهيزات التي تسهم في تسهيل أعمال الوصول إلى الموقف، من أهمها افتتاح المزلقان الجديد، والذي اختصر المسافة، بالإضافة إلى تدعيم المسار بـ3 خطوط سيرفيس من خلال تخصيص 60 سيارة من وإلى المدينة الأم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الخطوط التي سيتم نقلها بجانب أتوبيسات النقل، هي خطوط الغردقة، سفاجا، مرسى علم، القصير، رأس غارب، أسيوط، والإسماعيلية، بينما سيتم استمرار سيارات سوهاج، أسوان، والأقصر، وكافة الخطوط التي تستخدم الطريق الصحراوي الغربي في موقعها بالموقف القديم.

كما أكد الببلاوي، أنه تم تقديم حزمة من التسهيلات لأصحاب السيارات والتاكسي، وعمل دراسة تحديد أجرة موحدة كتعريفة للمسافة بين مدينة قنا ومجمع المواقف، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حال محاولة استغلال المواطنين.

جدير بالذكر، أن مجمع مواقف قنا الجديدة يعد أحد المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بالمحافظة، حيث تم التجهيز للمشروع عام 2016، والانتهاء من إنشاءه عام 2019، وتم تسليمه بشكل رسمي عام 2024 لدخوله الخدمة، على مساحة واسعة تبلغ 15 فدانًا، ومجهز بـ 7 غرف أمن لحفظ الانضباط، إلى جانب شبكات متطورة للإطفاء، والكهرباء، والإنترنت.

ويضم المجمع أيضًا 5 مبانٍ حيوية تشمل صالة الوصول، والمركز التجاري، والمسجد، ومبنى الإدارة والخدمات، بالإضافة إلى ورش الصيانة والاستراحات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركبات 10 مظلات مخصصة للأتوبيسات، ويمتلك قدرة استيعابية تتسع لـ 430 سيارة.


 

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