عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

كشف عامر العمايرة عن ضرورة تحرك لجنة الحكام بشأن التصريحات التي أدلى بها كريم شحاتة، والخاصة بما تردد عن حديث الحكم محمد معروف مع وائل جمعة، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سمعة الحكم.

وأوضح العمايرة أن لجنة الحكام من المفترض أن تتقدم بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جاء في تصريحات كريم شحاتة، وإحالة الأمر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات القضائية المختصة، حال ثبوت وجود إساءة لسمعة الحكم محمد معروف.

وأشار إلى ضرورة إرفاق نسخة من الحديث المسجل بين الحكام ضمن المستندات المقدمة، حتى تكون كافة التفاصيل موثقة أمام الجهات المعنية ويتم التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.