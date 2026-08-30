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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال: سنبني في E1.. ولن تقوم دولة فلسطينية في الضفة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهجته تجاه إقامة دولة فلسطينية، معلناً تمسكه بمشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، ومؤكداً أن حكومته لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه يشعر بالفخر لقيادته أعمال البناء في منطقة E1، معتبراً أن المشروع يمثل خطوة تهدف إلى القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: “طالما أنني وزير في دولة إسرائيل، فلن تقوم دولة إرهاب فلسطينية في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في إطار دعمه المتواصل لمخططات الاستيطان في منطقة E1، التي تقع شرق القدس المحتلة، والتي أثارت انتقادات واسعة بسبب تداعياتها المحتملة على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، وما قد تسببه من صعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ولا تقتصر تحركات سموتريتش على الضفة الغربية، إذ سبق أن أعلن، بصفته رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، عن خطة لتوسيع الاستيطان في الجليل والنقب تحت شعار «نعم. نهود!».

وتتضمن الخطة إقامة عشرات البلدات والمزارع اليهودية وتوسيع المستوطنات القائمة، إلى جانب إلغاء مخططات تطوير للبلدات العربية، في توجه يستهدف تغيير طبيعة توزيع السكان والأراضي في المنطقتين.

في سياق متصل، قال سموتريتش خلال مهرجان انتخابي إنه بعد ظهور النتائج الأولية لما وصفه بنجاح مشروعه المعروف باسم «خطة الحسم» في الضفة الغربية، سيطالب حزبه في الحكومة المقبلة بالسيطرة على إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، بهدف إدخال تغييرات واسعة على سياسات التخطيط وتخصيص الأراضي.

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقامة دولة فلسطينية القدس المحتلة الضفة الغربية إسرائيل

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