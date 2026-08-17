نتنياهو يواجه كوشنر : لا دولة فلسطينية .. ويهاجم لقاءه بقيادة حماس

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه أكد خلال مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن إسرائيل لن تقدم ما يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف المسئول الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين الاجتماع نتنياهو، انتقد لقاء كوشنر قيادة حركة حماس لأنهم مهندسو 7 أكتوبر، وكوشنر لم يرد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، عقد نتنياهو اجتماعا استمر نحو أربع ساعات مع كوشنر، وممثلين عن مجلس السلام، لبحث ترتيبات إنهاء الحرب في قطاع غزة ومستقبل القطاع.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، بدأ الاجتماع بين نتنياهو وكوشنر بشكل منفرد، قبل أن ينضم إليهما رئيس «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب ممثلين آخرين.

وتركزت المباحثات، وفق المصادر الإسرائيلية، على ملف نزع سلاح حركة حماس، حيث اتفق المشاركون على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل تنفيذ عملية لنزع سلاح الحركة في مختلف أنحاء القطاع.