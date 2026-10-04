اعتداءات مُستمرة .. إسرائيل تستهدف 14 بلدة جنوب لبنان

استهدفت القوات الإسرائيلية 14 بلدة في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري ميداني لبناني لوكالة سبوتنيك الروسية.





وتأتي هذه الضربات في ظل استمرار التوتر والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وقبل يوم، قام الاحتلال بعدد من الاستهدافات لجنوب لبنان، حيث شهد الجنوب سلسلة اعتداءات، بتفجيرين ضخمين هزّا بلدة برعشيت، وسُمع دويهما في مناطق واسعة من الجنوب، بالتزامن مع تفجير عند أطراف بيت ياحون، قبل تسجيل تفجير آخر في البلدة.



وامتد القصف المدفعي إلى النبطية الفوقا وأطراف حاريص وحداثا ووادي زبقين ووادي الحجير، إضافة إلى وادي السلوقي لجهة تولين والغندورية، قبل أن يتجدد القصف على الوادي باتجاه تولين.

وترافقت الاعتداءات مع تمشيط مكثف بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا وأطراف عيتا الجبل وزوطر الشرقية والخيام.

كما استهدفت غارة النبطية الفوقا، فيما طالت غارة أخرى محيط زوطر الشرقية وميفدون. كما استهدف الجيش الاسرائيلي بلدة القنطرة بصاروخ لم ينفجر.