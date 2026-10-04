«ترامب» يُكرّر واثقاً: إيران لن تصل إلى السلاح النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيرًا بذلك إلى ما قامت به أمريكا مع إسرائيل من فرض أمر واقع بتدمير البنى والمواقع النووية، خلال الضربات التي توالت على إيران منذ فبراير هذا العام الحالي وطوال أشهر بعد ذلك.

قال “ترامب” إن إيران بفعل ما قمنا به ضدها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي التي كانت تريدها ، وحيال ذلك سأتخذ قرارا بشأنها.

وليست هذه أول مرة يقول فيها ترامب بنجاحه في منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.

كما لفت “ترامب” إلى أن إدارته نجحت في خفض الأسعار وأسعار النفط تتراجع حاليًا.

كما قال وزير الحرب الأمريكي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز محكم، حيث إن الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، إن إيران لا تبلي بلاءً حسنًا، في المفاوضات، مؤكدًا أن طهران ليست في وضع جيد، في ظل استمرار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار “ترامب”، إلى أن الولايات المتحدة، وأوروبا لديهم الكثير من المخزون الخاص بالديزل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده لن تفرض حظرًا على صادرات الديزل، وذلك بعد ما كانت واشنطن قد ناقشت خلال الفترة الماضية إمكانية اتخاذ إجراءات للحد من صادرات الوقود بهدف تخفيف ضغوط الأسعار.

وأشار “ترامب” إلى أن الأزمة مع إيران ستستمر لفترة، لكنه توقع في الوقت نفسه انخفاض أسعار الديزل، بالتزامن مع تحركات دول مجموعة السبع للإفراج عن احتياطيات من النفط والديزل بهدف زيادة المعروض وتهدئة الأسعار.