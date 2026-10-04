قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير سياسات دولية يكشف أهمية قمة «أودا - نيباد» لمصر وأفريقيا
أجواء خريفية وأمطار متفرقة.. تفاصيل طقس الأحد 4 أكتوبر وموعد انخفاض درجات الحرارة
البرلمان العربي يُهنئ جمهورية العراق بذكرى اليوم الوطني.. فيديو
علي الحجار يُعلن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية بعد الاستجابة لمطالب موسيقيي الأوبرا
لأول مرة في الصعيد.. جامعة الأقصر تفتح باب التقديم في دبلوم مهني تطبيقي للذكاء الاصطناعي | تفاصيل
بعد اكتشاف «جنين» في معدة طفلة.. أعراض لاتتجاهلها عند ظهورها على أطفالك
«ترامب» يُكرّر واثقاً: إيران لن تصل إلى السلاح النووي
تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لودية «الشرقية إنبي»
فضيحة بمسابقة علمية .. الذكاء الاصطناعي يُورّط فيديو فائزًا في أزمة «التفاصيل المُزيفة»
باحث سياسي: اقتراب انتخابات التجديد النصفي يُزيد حالة ارتباك «ترامب» في التعامل مع حرب إيران
الخارجية الأمريكية: تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا يؤثر على المنطقة
الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ترامب» يُكرّر واثقاً: إيران لن تصل إلى السلاح النووي

ترامب
ترامب
محمد على

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيرًا بذلك إلى ما قامت به أمريكا مع إسرائيل من فرض أمر واقع بتدمير البنى والمواقع النووية، خلال الضربات التي توالت على إيران منذ فبراير هذا العام الحالي وطوال أشهر بعد ذلك.

قال “ترامب” إن إيران بفعل ما قمنا به ضدها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي التي كانت تريدها ، وحيال ذلك سأتخذ قرارا بشأنها.

وليست هذه أول مرة يقول فيها ترامب بنجاحه في منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.

كما لفت “ترامب” إلى أن إدارته نجحت في خفض الأسعار وأسعار النفط تتراجع حاليًا.

كما قال وزير الحرب الأمريكي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز محكم، حيث إن الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، إن إيران لا تبلي بلاءً حسنًا، في المفاوضات، مؤكدًا أن طهران ليست في وضع جيد، في ظل استمرار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار “ترامب”، إلى أن الولايات المتحدة، وأوروبا لديهم الكثير من المخزون الخاص بالديزل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده لن تفرض حظرًا على صادرات الديزل، وذلك بعد ما كانت واشنطن قد ناقشت خلال الفترة الماضية إمكانية اتخاذ إجراءات للحد من صادرات الوقود بهدف تخفيف ضغوط الأسعار.

وأشار “ترامب” إلى أن الأزمة مع إيران ستستمر لفترة، لكنه توقع في الوقت نفسه انخفاض أسعار الديزل، بالتزامن مع تحركات دول مجموعة السبع للإفراج عن احتياطيات من النفط والديزل بهدف زيادة المعروض وتهدئة الأسعار.

الرئيس الأمريكي ترامب نووي سلاح المواقع النووية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

باقات الإنترنت والمحمول

مفاجأة للملايين.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة

انتصارات أكتوبر المجيدة

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

فرنسا تتعهد بتعزيز دعمها لمكافحة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد