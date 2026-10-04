«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي، بطرد عضوين من الوفد الإيراني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة من الولايات المتحدة، بعد عدم تنفيذهما أمرًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة البلاد، في الموعد المحدد.

وقال المسؤول الأمريكي إن وزارة الخارجية أبلغت، يوم الاثنين الماضي، بعثة طهران لدى الأمم المتحدة بضرورة مغادرة جميع أعضاء الوفد الأراضي الأميركية فورًا، إلا أن هذين الدبلوماسيين بقيا في نيويورك.

وبحسب "أكسيوس"، أُبلغت بعثة إيران مجددًا، يوم الجمعة 2 أكتوبر بأن واشنطن على علم باستمرار وجود هذين الشخصين في نيويورك، وأن عليهما مغادرة الولايات المتحدة فورًا.

وأوضح المسؤول أن أحد الدبلوماسيين غادر الولايات المتحدة مساء الجمعة، بينما غادر الآخر صباح السبت 3 أكتوبر.

وأضاف أن "وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، جاد في هذا الأمر. ظل عضوان آخران من وفد إيران في نيويورك لفترة طويلة بعد انتهاء الجمعية العامة، والآن طُردا من البلاد".