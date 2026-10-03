لا نتدخل في الشئون الداخلية للدول.. وزير الخارجية: لا شأن لمصر بما يحدث في إثيوبيا

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أنه لا شأن لمصر بما يحدث داخل إثيوبيا، مشددا على أن الدولة المصرية لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية بثت مساء اليوم السبت، من مدينة العلمين الجديدة، إن تصريحات الجانب الإثيوبي هي محاولة لتشتيت الانتباه عما يجري في الداخل هناك، مشيرا إلى أن هذه التصريحات هدفها الأساسي هو الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا شأن لها على الإطلاق بما يحدث داخل إثيوبيا، معتبرا أن ما يحدث في إثيوبيا أزمات ومشاكل داخلية تتعلق بأمور إثنية وعرقية تخص الدولة الإثيوبية، "ونحن لا دخل لنا ولا نعلق ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول".

وأضاف أن التصريحات التي تخرج من إثيوبيا هي محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عما في الداخل هناك، أو وضع هذه الأزمات على شماعة أطراف خارجية .. وهذا أمر غير مقبول وغير صحيح ولن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المنشود".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يركز كل طرف على أوضاعه الداخلية، قائلا: "وبالتأكيد مثلما نحن نعمل هنا في مصر لا نتدخل للشئون الداخلية لإثيوبيا أو لأي دولة أخرى".