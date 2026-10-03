قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب يتصدر ومصر وصيفًا.. ترتيب منتخبات 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
نازحو غزة يطلقون نداء استغاثة قبل الشتاء: نحتاج إلى الخيام والمساعدات
القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي أبو ديس وعناتا
بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 27 بالفوز على عمان
إديني عمر وارميني من البلكونة.. عمرو أديب يعلق على إنقاذ صغير قبل سقوطه من عُلو
نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم الإقرار
لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة
بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ
كريم عبد العزيز عن ياسمين صبري: بيننا كيمياء وتفاهم.. وأحبها على المستوى الشخصي
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة "زابوريجيا"، عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت البنية التحتية الحيوية ومحطات الرصد بالمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الوكالة، أن ضربات طالت محطة "زابوريجيا" الحرارية المجاورة أيام 19 و20 و27 سبتمبر الماضي، مما ألحق أضراراً بمحولات الطاقة الضرورية لتزويد المحطة النووية بالكهرباء الخارجية اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد.

وفي هذا السياق، يقود المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، مفاوضات لإبرام هدنة محلية جديدة بين طرفي النزاع -تعد الثامنة من نوعها- لتمكين الفرق الفنية من إجراء الإصلاحات العاجلة وتأمين التغذية الكهربائية للمحطة.

كما أسفرت الهجمات عن تعطيل محطة لرصد الإشعاع خارج الموقع في 22 سبتمبر، مما يضعف القدرة على مراقبة المستويات الإشعاعية، بالإضافة إلى استهداف مبانٍ سكنية في مدينة "إنيرهودار" التي يقطنها موظفو المحطة، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد.

وشدد جروسي على أن استهداف المنشآت النووية وبنيتها التحتية "أمر غير مقبول مطلقاً ويجب أن يتوقف فوراً"، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي.

الوكالة الدولية طاقة الذرية تصاعد المخاطر تهدد السلامة محطة زابوريجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

صراع في إثيوبيا

انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي

الأهلي

القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

علم مصر

مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد