بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة "زابوريجيا"، عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت البنية التحتية الحيوية ومحطات الرصد بالمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الوكالة، أن ضربات طالت محطة "زابوريجيا" الحرارية المجاورة أيام 19 و20 و27 سبتمبر الماضي، مما ألحق أضراراً بمحولات الطاقة الضرورية لتزويد المحطة النووية بالكهرباء الخارجية اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد.

وفي هذا السياق، يقود المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، مفاوضات لإبرام هدنة محلية جديدة بين طرفي النزاع -تعد الثامنة من نوعها- لتمكين الفرق الفنية من إجراء الإصلاحات العاجلة وتأمين التغذية الكهربائية للمحطة.

كما أسفرت الهجمات عن تعطيل محطة لرصد الإشعاع خارج الموقع في 22 سبتمبر، مما يضعف القدرة على مراقبة المستويات الإشعاعية، بالإضافة إلى استهداف مبانٍ سكنية في مدينة "إنيرهودار" التي يقطنها موظفو المحطة، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد.

وشدد جروسي على أن استهداف المنشآت النووية وبنيتها التحتية "أمر غير مقبول مطلقاً ويجب أن يتوقف فوراً"، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي.