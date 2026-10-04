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العراق يعلن شحن مليوني برميل من النفط إلى خارج مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يعلن شحن مليوني برميل من النفط إلى خارج مضيق هرمز

النفط العراقي
النفط العراقي
القسم الخارجي

أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية، السبت، نجاحها في نقل مليوني برميل من النفط الخام العراقي إلى خارج مضيق هرمز، باستخدام ناقلة نفط عملاقة من طراز «VLCC»، في خطوة تهدف إلى دعم عمليات تصدير الخام العراقي في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر المضيق.

وقال المدير العام للشركة، علي قيس، إن العملية نُفذت بناء على توجيهات رئيس الوزراء وتحت إشراف وزير النفط، موضحا أنها تمثل أول تكليف للشركة منذ عقود بنقل كميات من النفط الخام المنتج في العراق وعبورها إلى خارج مضيق هرمز، بما ينقل جزءا من عمليات بيع النفط من صيغة التسليم في ميناء البصرة إلى التسليم خارج المضيق.

وأضاف أن شركة ناقلات النفط العراقية أجرت مباحثات مع شركات متخصصة، تمكنت خلالها من توفير ناقلة عملاقة من طراز «VLCC»، جرى تحميلها بمليوني برميل من الخام العراقي ونقلها إلى خارج المضيق، بما يتيح لشركة تسويق النفط العراقية الاستفادة من فرص أفضل في البيع والتسعير.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه صادرات النفط العراقية تحديات مرتبطة باضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا رئيسيا لصادرات الطاقة من منطقة الخليج. وكانت بيانات حديثة قد أظهرت استمرار عبور ناقلات محملة بالنفط العراقي عبر المضيق، رغم القيود والمخاطر التي أثرت على حركة الشحن خلال الأشهر الماضية.

وأكد قيس أن الشركة تعمل أيضا على بحث إمكانية شراء وامتلاك ناقلات متخصصة لنقل النفط الخام، بهدف تطوير قدراتها وتعزيز حضورها في سوق النقل البحري للنفط.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن نقل مليوني برميل بواسطة ناقلة عملاقة يمثل أول عملية من هذا النوع لشركة ناقلات النفط العراقية منذ عقود، في إطار مساعي بغداد لتعزيز قدرتها على التعامل مع طرق تصدير النفط في ظل الظروف الراهنة.

ناقلات النفط العراقية مضيق هرمز علي قيس النفط الخام العراقي هرمز

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