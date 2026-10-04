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الخارجية الأمريكية: تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا يؤثر على المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا يؤثر على المنطقة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
محمد على

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مما يحدث على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، معتبرة أن الأمور جدًا مقلقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: أن تصاعد التوترات على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا قد يؤثر على المنطقة بأكملها.

أضافت الخارجية الأمريكية بأن اندلاع صراع بين إثيوبيا وإريتريا سيعرض تعاوننا مع البلدين للخطر.


وأكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة خفض التوتر بقولها :ندعو إثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار والتعاون.
وسبق وأعرب مصدر  مُطلع عن بالغ الاستغراب تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، بشأن ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، مؤكداً أن القاهرة ترى أن الزج باسمها في القضية الإثيوبية الداخلية أمر غير مفهوم.

وشدد المصدر، رداً على عدد من الاستفسارات الصحفية، على أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي وكونها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، موضحاً أن سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحسن الجوار.


وأضاف المصدر أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها، مؤكداً أنه يتعين عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث في إثيوبيا.

وأكد المصدر أن مثل هذه التحركات لن تساعد في تهدئة الأوضاع في دولة أفريقية شقيقة في حاجة إلى دعم المفوضية الأفريقية للخروج من دوائر الصراعات المزمنة التي تعاني منها.
 

الخارجية الأمريكية إثيوبيا وإريتريا المنطقة وزارة الخارجية الحدود الأمريكية

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