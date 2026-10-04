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الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات لإحباط الأهداف الأمريكية من الحرب الاقتصادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات لإحباط الأهداف الأمريكية من الحرب الاقتصادية

بزيشيكيان
بزيشيكيان
محمد على

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده اتخذت خطوات لإحباط الأهداف الأمريكية من الحرب الاقتصادية.

أكد “بزشكيان” أن الولايات المتحدة سعت خلال الأشهر الماضية إلى قطع الشرايين الحيوية لـ إيران.


وأضاف أن طهران، عملت على مواجهة الضغوط الاقتصادية والإجراءات الأمريكية، من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى الحد من آثارها على البلاد.

في وقت سابق، حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة مسؤولية تحديد ما إذا كانت تريد إنهاء القتال، في تصريحات تأتي وسط استمرار الاتصالات والمساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. 

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء الأعمال القتالية.

وسبق وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن بلاده لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن بزشكيان قوله: "لم نتهرب يوما من المحادثات ولن نفعل ذلك أبدا، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلادنا 3 مرات رغم توقيع اتفاقية".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعدما أعلنت طهران، الأربعاء، تسلم الرد الأمريكي على مقترح حديث يقضي بوقف الصراع وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا تم الاتفاق عليه.

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