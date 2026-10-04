رئيس الوزراء يكشف لـ «سي إن إن» خطة مصر الاقتصادية والموقف من ملف سد النهضة

أجرت شبكة سي إن إن الاقتصادية الأمريكية مقابلة خاصة وحصرية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم عرضها قريبًا.

يعرض الحوار عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية المهمة، إلى جانب رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة.



وأعلنت CNN الاقتصادية، عبر حسابها الرسمي على"فيسبوك"، أن المقابلة تتضمن حديثًا حول رهانات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومستهدفات الحكومة في ملفات النمو والاستثمار والصادرات والسياحة.



ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء خلال المقابلة عن خطط الطروحات الحكومية، وملامح البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد، إلى جانب مستقبل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وفي حوار رئيس الوزراء، سيكشف خطة مصر الاقتصادية، والتي يرى فيها أن المواطن تحمّل صعوبات الإصلاح الاقتصادي، ولهذا فهناك تحضير لبرنامج وطني دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي لنهضة الاقتصاد.

كما يتناول الحوار سياسة سعر الصرف، والرسالة التي توجهها الحكومة إلى المستثمرين بشأن المرحلة المقبلة، في إطار خطط الدولة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.



وتتطرق المقابلة أيضًا وفقًا لما أعلنت عنه القناة في منشورها إلى موقف مصر من ملف سد النهضة الإثيوبي وقضية الأمن المائي، ضمن أبرز الملفات التي يناقشها رئيس الوزراء خلال اللقاء.

واختتمت قناة CNN الاقتصادية، منشورها بأن المقابلة ستُعرض قريبًا عبر شاشتها ومنصاتها.