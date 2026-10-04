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البرلمان العربي يُهنئ جمهورية العراق بذكرى اليوم الوطني.. فيديو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يُهنئ جمهورية العراق بذكرى اليوم الوطني.. فيديو

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

بعث محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جمهورية العراق، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق الثالث من أكتوبر.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أصدق تمنياته للعراق بدوام الرفعة والازدهار، ومواصلة مسيرة التنمية، مؤكدًا أن العراق يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي العربي، وأن استعادة دوره العربي والدولي تمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك.

كما أكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب العراقي، بما يسهم في ترسيخ مسيرة الاستقرار والتنمية، ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

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