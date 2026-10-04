برلماني إيراني: أمريكا تحاول تمهيد الطريق لشن هجوم جديد علينا

صرح نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، لوكالة "خانه ملت": "تحاول الولايات المتحدة، من خلال تحركاتها العسكرية في المنطقة، من جهة، وعبر الترويج الدعائي لتهيئة الرأي العام العالمي، من جهة أخرى، تمهيد الطريق لشن هجوم على إيران".

وأضاف النائب: "تريد الولايات المتحدة، من خلال ربط الحوادث المتعلقة برحلة فلاي دبي بإيران، تقديم طهران باعتبارها المسؤول الرئيسي عنها، وكسب تأييد الرأي العام لشن هجوم على البلاد".

من ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت 3 أكتوبر، بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في جزيرة "قشم" اعترضت طائرة «معادية» وأطلقت النار باتجاهها.

وكتبت «فارس» أن منظومة الدفاع الجوي فُعّلت مرتين في "قشم"، وبحسب سكان محليين، استُهدفت طائرة واحدة على الأقل.