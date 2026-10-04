القوات اليمنية: تحييد 260 من عناصر المليشيا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية

قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، فيما يُعد تقدمًا للقوات اليمنية ضد الحوثيين.



وذكرت القوات الحكومية اليمنية أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والقناصة.

ولفتت القوات الحكومية اليمنية إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 من عناصر المليشيا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية.

وسبق أن قالت قناة القوات الحكومية اليمنية: استعدنا منطقتي المقارمة والزكيرة وسيطرنا على جبل الجعشة الاستراتيجي في سامع بتعز، في ظل وجود معارك مستمرة مع الحوثيين في جبهات جبل حبشي والكدحة والشمايتين".

وذكرت: نوجّه ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لمليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة.