زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سومباوا في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة سومباوا في إندونيسيا فجر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة رويترز، بأن زلزالًا بقوة 5.9 ريختر ضرب مقاطعة سومباوا في إندويسيا.



وسجل الزلزال في تمام الساعة 22:55 بتوقيت جرينتش .

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 9.69 درجة جنوبا وخط طول 118.93 درجة شرقا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

وتقع سومباوا ضمن إقليم نوسا تنجارا الغربية، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا متكررا، حيث تظهر بيانات هيئة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية تسجيل عدة هزات في محيط سومباوا خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية، مما تسبب في مصرع نحو 162 شخصًا وفق آخر حصيلة، كما نجم عنه إصابة المئات وتضرر مبان واهتزاز بعضها، وصولا إلى العاصمة جاكرتا على بعد 100 كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.