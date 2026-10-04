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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حدث غامض.. اختفاء طائرة إسعاف أمريكية فوق المحيط الأطلسي على متنها 6 أفراد

طائرة إسعاف جوي
طائرة إسعاف جوي
محمد على

أفادت وسائل إعلام أمريكية باختفاء طائرة إسعاف جوي أمريكية فوق المحيط الأطلسي، على متنها 6 أفراد.

اختفت الطائرة في أثناء طيرانها من برمودا إلى بوسطن، مما أدى إلى بدء عملية بحث جوية وبحرية في المياه قبالة سواحل نانتوكيت.

وفقد الاتصال بالطائرة التي تشغلها شركة "لاتيتيود إير أمبيولنس" ومقرها كندا قرابة الساعة 01:30 فجرا "15:30 بتوقيت جرينتش"، وفق ما صرح المتحدث باسم الشركة كلارنس توجريتز لوكالة فرانس برس.

قال المتحدث: "كان على متن الطائرة طياران واثنان من الطاقم الطبي ومريض برفقة أحد أفراد عائلته"، مضيفًا أنه لا يملك معلومات أخرى حول جهود الإنقاذ.

وتشير بيانات الموقع الإلكتروني للشركة إلى أنها تمتلك أسطولًا يضم 10 طائرات وتقدّم خدمات الإجلاء الطبي وإعادة المرضى إلى أوطانهم من أي مكان في العالم.

التسجيل الصوتي للرحلة 

وقدّم التسجيل الصوتي للمراقبة الجوية ونشر على موقع LiveATC.net لمحة متقطعة ومُقلقة للاتصالات الأخيرة للرحلة.

ولم يسمع إرسال الطيار بشكل جيد في التسجيل، وأكد المُراقب في وقت لاحق أن الطيار كان يُعلن حالة طوارئ قبل لحظات من فقدان الاتصال بالطائرة.

وكانت طائرة الإسعاف الجوي المسجلة في كندا تضم 4 من أفراد الطاقم وراكبين اثنين على متنها عندما غادرت مطار إل إف ويد الدولي في برمودا خلال الليل في رحلتها إلى ماساتشوستس، وفقًا لبيان صادر عن مشغل مطار برمودا، سكاي بورت.

وأضاف أن وزارة النقل الكندية تتابع عن كثب وتعمل مع السلطات لجهود البحث والإنقاذ.

وقال خفر السواحل إن إدارة الطيران الاتحادية أبلغت بأن الطائرة من طراز "جولف ستريم جي 100" فقدت الاتصال في وقت مُبكر جدًا من صباح السبت وأن البحث جارياً عنها.

إسعاف جوي بوسطن اختفاء طائرة إسعاف جوي أمريكية الإنقاذ طياران

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