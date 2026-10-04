«مُتحدث الصحة»: المبادرات الرئاسية مستمرة حتى دخول جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المبادرات الصحية الرئاسية تمثل أعمالًا مستمرة وليست مرتبطة بوقت محدد، موضحًا أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة انطلقت في سبتمبر 2021، وما زالت مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أن المبادرة تستهدف تقديم منظومة متكاملة تبدأ بالكشف المبكر وتقييم الحالة، ثم تقديم العلاج والمتابعة للحالات التي تحتاج إلى تدخل، وذلك من خلال وحدات رعاية أولية على مستوى الجمهورية، بما يضمن قرب الخدمة من المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية مستمرة حتى دخول جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي الأمراض غير المعدية، ومنها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسمنة، خاصة أن هذه الأمراض قد لا تظهر أعراضها إلا بعد الوصول إلى مراحل متأخرة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة، مثل وجود تاريخ مرضي لأحد أفراد الأسرة أو بعض العادات السلوكية وأنماط التغذية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يمنح فرصة أكبر للسيطرة على المرض ومنع مضاعفاته.

