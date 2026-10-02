وزير الصحة يكشف خريطة التأمين الصحي في مصر: 70 مليون منتفع و52.7 مليار جنيه تكلفة سنوية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت مبكرًا في تطبيق فكرة التأمين الصحي منذ ستينيات القرن الماضي.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن التأمين الصحي القديم يغطي حاليًا 20 محافظة، بعد انتقال 7 محافظات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي القائمة يبلغ نحو 70 مليون مواطن.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تمتلك حاليًا 36 مستشفى و371 عيادة، بينما ارتفع عدد المستفيدين من المنظومة من نحو 54 مليون مواطن عام 2014 إلى نحو 70 مليون مواطن حاليًا.

وأشار وزير الصحة إلى أن التكلفة السنوية لعلاج المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي ارتفعت من نحو 6.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 52.7 مليار جنيه سنويًا حاليًا، بما يعكس زيادة حجم التغطية وارتفاع تكلفة الخدمات والعلاجات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي تضم شرائح مختلفة من المواطنين، من بينها العاملون، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمواليد، فضلًا عن الأطفال.

وأكد أن نحو 25 مليون طفل مشمولون بالتأمين الصحي، بداية من الميلاد وحتى دخول الجامعة، موضحًا أن الطفل يحصل على تغطية لمختلف أنواع العلاج والعمليات من خلال منظومة التأمين الصحي.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن هذه التغطية تمثل أحد أشكال الحماية الاجتماعية للأسر، حيث يحصل المواطن على الخدمات الصحية بصرف النظر عن قدرته المادية.

علاج الأمراض المزمنة والأورام السرطانية

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تغطي خدمات الفحص والعلاج والعمليات والأدوية، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة والأورام السرطانية، وفقًا لقواعد التغطية المطبقة بالمنظومة.