إصابة فلسطينيين في اقتحام بلدة غرب الخليل وهجوم مستوطنين على قرية شرق رام الله

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترقوميا غرب الخليل، فيما أصيب فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون على قرية يبرود شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه حفل زفاف داخل قاعة للأفراح، ما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا من قبل طواقم الإسعاف.

في السياق، أصيب فلسطينيان خلال هجوم شنه مستوطنون على أطراف قرية يبرود شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تصدي الفلسطينيين لهم.