قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة

عمر الغنيمي
عمر الغنيمي

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الرؤى وفتح قنوات مستمرة للحوار وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه مصر.

ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وعي المصريين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، يحمل رسالة واضحة بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، خاصة في ظل تعدد الأدوات المستخدمة للتأثير على الرأي العام ونشر الشائعات والمعلومات المضللة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وعي المواطن يمثل أحد أهم عناصر حماية الدولة، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب الاعتماد على المعلومات الموثوقة، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره.

وأوضح النائب عمر الغنيمي أن حديث الرئيس عن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية يعكس حجم الضغوط والتحديات التي واجهتها الدولة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على دعم الاقتصاد، وحسن استغلال موارد الدولة، وتعزيز قدرة مؤسساتها على التعامل مع مختلف التحديات.

«السلام» خيار مصر الاستراتيجي

وأشار نائب الإسكندرية إلى أن تأكيد الرئيس أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، بالتوازي مع استمرار دعم القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين، يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه قضايا المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية جبهتها الداخلية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بصورة مؤسسية لمواجهة التحديات، مع استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، بما يدعم الاستقرار ويعزز جهود التنمية وبناء الدولة.

النواب البرلمان مجلس النواب نواب البرلمان اخبار اليرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

وائل جسار

وائل جسار يشعل حفل القاهرة بـ غريبة الناس في حضور نجوم الفن

حفل زفاف نور

أول فرحتها.. سهير جودة عن صابرين في زفاف نجلها: أم العريس والفرحة لا تسعها

عزاء والد عبير نعمة

عبير نعمة تتلقى واجب العزاء في وفاة والدها من نجوم لبنان

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد