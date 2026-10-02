برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الرؤى وفتح قنوات مستمرة للحوار وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه مصر.

ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وعي المصريين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، يحمل رسالة واضحة بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، خاصة في ظل تعدد الأدوات المستخدمة للتأثير على الرأي العام ونشر الشائعات والمعلومات المضللة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وعي المواطن يمثل أحد أهم عناصر حماية الدولة، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب الاعتماد على المعلومات الموثوقة، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره.

وأوضح النائب عمر الغنيمي أن حديث الرئيس عن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية يعكس حجم الضغوط والتحديات التي واجهتها الدولة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على دعم الاقتصاد، وحسن استغلال موارد الدولة، وتعزيز قدرة مؤسساتها على التعامل مع مختلف التحديات.

«السلام» خيار مصر الاستراتيجي

وأشار نائب الإسكندرية إلى أن تأكيد الرئيس أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، بالتوازي مع استمرار دعم القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين، يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه قضايا المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية جبهتها الداخلية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بصورة مؤسسية لمواجهة التحديات، مع استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، بما يدعم الاستقرار ويعزز جهود التنمية وبناء الدولة.