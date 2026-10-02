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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أشم رائحة مؤامرة.. نائب بريطاني يشكك في رواية إسرائيل بشأن طائرة "فلاي دبي"

النائب البريطاني أيوب خان
النائب البريطاني أيوب خان
خاطر عبادة

أثار النائب البريطاني أيوب خان، نظرية المؤامرة حول محاولة اختطاف طائرة “فلاي دبي” التي كانت متجهة إلى إسرائيل، مشككاً في الرواية الإسرائيلية للحادث.

تشكيك في الرواية الإسرائيلية

وشكك خان، النائب المستقل عن دائرة برمنجهام بيري بار، في وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما جرى أثناء عملية الاختطاف، قائلاً إنه "مصدوم حقاً" و"يشعر بالريبة" من سرعة التحقيق في حادثة الطعن داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي.

وكتب على مواقع التواصل: "أنا مصدوم حقاً من سرعة هذا التحقيق من قبل المتحدثين الإسرائيليين. عادة ما يستغرق الأمر منهم شهوراً إن لم يكن سنوات. أعتقد أنني أشم رائحة تلاعب!".

وعندما طُلب منه توضيح قصده، رد خان: "بما أنك سألت بطريقة غير مسيئة، سأجيب. الجواب هو: لا أعرف"، مضيفاً في إشارة لنتنياهو بلقبه "بيبي": "أي شخص عاقل سينتظر تسجيل الصندوق الأسود وشهادة من كانوا في قمرة القيادة. لن نقبل ببساطة ما يقوله بيبي الكاذب، جزار غزة".


“لن أصدق كلمة واحدة من نتنياهو”


وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أن اللورد أوستن انتقد تصريحات خان قائلاً: "يجب على أيوب خان أن يعتذر عن هذا التعليق المشين الذي يبدو أنه يؤيد نظريات مؤامرة مجنونة تزعم أن هجوم فلاي دبي الإرهابي كان بطريقة ما عملية زائفة من قبل إسرائيل. يبدو أن هذا النائب مهووس تماماً بالدولة اليهودية الوحيدة في العالم. يستحق سكان برمنجهام المحترمون ما هو أفضل بكثير من هذا".
 

ورد خان على الانتقادات قائلاً: "هل يمزح هذا النبيل؟ هل يعتذر؟ يا زميلي في مجلس العموم، لن أصدق كلمة واحدة من نتنياهو ما لم يتم تأكيدها بشكل مستقل والتحقق منها مرتين، ويفضل أن تكون موثقة من قبل الكون نفسه. أنا فخور تماماً بموقفي".

تفاصيل الحادثة

وأصيب ركاب رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب بالذعر الأربعاء، بعدما هوت طائرة بوينج 737 ماكس من ارتفاع 17 ألف قدم عقب قيام مساعد الطيار، الذي أفيد بأنه مواطن عماني، بطعن قائد الطائرة.


ورغم الهجوم، تمكن الطيار من تنبيه مراقبة الحركة الجوية وفتح باب قمرة القيادة، مما سمح للركاب بالسيطرة على المهاجم، ثم هبطت الطائرة اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وكان نتنياهو قد التقى في مطار بن جوريون مع يانيف، الراكب الذي اقتحم قمرة القيادة للسيطرة على الموقف.
 

النائب البريطاني أيوب خان فلاي دبي إسرائيل محاولة اختطاف طائرة

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