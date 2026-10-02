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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تسعى إلى تدمير الاتحاد الأوروبي؛ لأن الكتلة "ستنهار من تلقاء نفسها، دون الحاجة لمساعدة من أحد".

وأضاف بوتين- خلال الجلسة العامة لنادي فالداي للحوار-: "سواء بقي الاتحاد الأوروبي قائماً، وسواء انضمت إيطاليا إليه أم لا، فهذا ليس من شأننا، لن نخوض في هذا الأمر، ولا نرغب حتى في الدخول في هذا النقاش؛ لأننا نعلم أنهم سيقولون فوراً إننا نريد تدمير الاتحاد الأوروبي، مع أننا لا نريد تدمير أي شيء، كل ما نريده هو البناء والتعاون".

كما صرح الرئيس الروسي، وفقا لموقع "بريكنج نيوز"، بأن بلاده مستعدة لاستئناف الحوار مع أوروبا، سواء ككل أو مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد، ولكن فقط بدون شروط مسبقة.


إقامة دولة فلسطينية

علاوة على ذلك، تطرق الرئيس الروسي إلى الصراع العسكري في غزة، مضيفاً أن الحل الوحيد الممكن هو إقامة دولة فلسطينية "كاملة الأركان".

وأكد بوتين أن الغرب هو من يحاول رفع "ستار حديدي جديد"، مضيفاً أن أي محاولة للقيام بذلك "ستفشل".

وأشار بوتين، خلال كلمته إلى ضرورة أن يكون العالم متعدد الأقطاب ومتنوعاً، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل معاً لإرساء نظام عالمي جديد. 

ولفت إلى أن مجموعة البريكس يمكن أن تكون نموذجاً أولياً لهذا النظام الجديد، حيث إن جميع الدول الأعضاء فيها متساوية.

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