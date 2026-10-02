بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من كشف واقعة استغلال مشروع خيري لجمع التبرعات العينية وإعادة بيعها والاستفادة من عائداتها لمصلحة شخصية تورط فيها (5) متهمين، (3) من الجنسية السورية و (2) من الجنسية المصرية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم.

وأوضحت التحريات التي أجرتها إدارة مباحث محافظة الجهراء الكويتية ممثلة بمكتب مباحث الصليبية قيام شركة لنقل الأثاث باستئجار موقع إلكتروني وهاتف تابعين لأحد مشاريع جمعية خيرية عن طريق أحد موظفيها ودون علم أعضاء الجمعية واستخدامهما في تلقي تبرعات الملابس والأجهزة الإلكترونية والأثاث والمواد الغذائية بعد إيهام المتبرعين بأنها مخصصة لدعم المشروع وتحقيق أهدافه.

وكان المتهمون يستلمون التبرعات عن طريق عدد من المناديب ثم يستحوذون عليها ويبيعونها في الأسواق المحلية أو يصدرونها للخارج للاستفادة من قيمتها المالية دون توجيهها إلى الأغراض التي جُمعت من أجلها.

وتبين تكرار هذا النشاط تحت مظلة المشروع الخيري وتحقيق أرباح شهرية تُقدّر بنحو (60) ألف دينار كويتي من التصرف في تلك التبرعات، بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية.

كما تم التوصل إلى مخزن الشركة الكائن في منطقة أمغرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.