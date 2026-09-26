العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة

اتفقت العراق والكويت، اليوم "السبت"، على تشكيل فريق عمل عراقي–كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان عراقي – كويتي مشترك، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لمخرجات اجتماع رئيس مجلس الوزراء (العراقي) علي فالح الزيدي، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وانطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، اتفق الجانبان على ما يأتي: تشكيل فريق عمل عراقي–كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوماً)".

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق أيضا على أن "يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، بما يسهم في طيّ الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي.