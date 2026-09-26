غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

علّق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية التصريحات المتعلقة بمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا انتقد خلاله بعض التصريحات والمواقف المرتبطة بمحمد الشناوي، مؤكدًا رفضه لما اعتبره تجاوزًا في حق قائد الفريق وحارس مرماه.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن بيان النادي الأهلي ضد حسام حسن لم يكن موفقًا، مشيرًا إلى أن النادي اعتاد، بحسب وصفه، عدم إصدار بيانات لإدانة لاعبيه عندما تحدث أزمات خلال وجودهم مع منتخب مصر.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: «بيان النادي الأهلي ضد حسام حسن غير موفق، وفي حياتي لم أر الأهلي يصدر بيانًا يدين أحدًا من لاعبيه في موقف ضد المنتخب، والأمثلة على ذلك كثيرة».

واستشهد أحمد سليمان بواقعة سابقة تخص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، مؤكدًا أن خلافًا حدث خلال إحدى فترات وجوده ضمن الجهاز الفني للمنتخب.

وقال سليمان: «على سبيل المثال، عصام الحضري كان خارج التقسيمة أثناء وجودي في جهاز منتخب مصر، وحدث خلاف وقتها، والأهلي لم يصدر بيانًا يدين الحارس».

وأضاف أن مثل هذه المواقف سبق أن شهدتها الكرة المصرية خلال فترات مختلفة، دون أن يتدخل النادي الأهلي بإصدار بيانات ضد لاعبيه بسبب ما يحدث داخل معسكرات المنتخب.

واختتم أحمد سليمان حديثه بالتأكيد على أن موقف الأهلي الحالي يمثل أمرًا غير معتاد من وجهة نظره، قائلًا: «الأهلي في حياته لم يدين أحدًا من لاعبيه، لذلك البيان غير موفق».

وتأتي تصريحات سليمان في ظل حالة من الجدل التي صاحبت أزمة محمد الشناوي، بعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، والتصريحات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهاز الفني للفراعنة