ترامب يتمرد على أحكام القضاء ويمنع مراسل CNN من مرافقته على طائرة الرئاسة

منع البيت الأبيض شبكة CNN من السفر مع الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في رحلة يوم السبت إلى تينيسي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.



وكان قد سُمح لشبكة CNN بالعودة إلى البيت الأبيض بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تفعيل تصاريح الدخول الصحفية مؤقتًا للشبكة، وكذلك لشبكتي MS NOW وPolitico.



و أمر القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي إدارة ترامب بإعادة حق الدخول إلى البيت الأبيض مؤقتًا لشبكات CNN وMS NOW وPolitico، وذلك بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب قد منعهم من دخول البيت الأبيض.

وفي حكمه، رأى كيلي أن إلغاء تصاريح الدخول الصحفية للمراسلين تم دون اتباع "إجراءات قانونية سليمة وكافية دستوريًا".