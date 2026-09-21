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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفارقة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا تتحدى حظر ترامب وتفتح الأبواب أمام CNN

ميلانيا وترامب
ميلانيا وترامب
ناصر السيد

اتخذت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قراراً مفاجئاً بشأن شبكة CNN وسط حالة من الفوضى في البيت الأبيض بسبب حظر الرئيس دونالد ترامب لوسائل إعلام.

كان الرئيس دونالد ترامب قد حظر دخول شبكات CNN وMSNBC (التي أشار إليها بـ MS NOW) وموقع Politico إلى البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بـ "الأخبار الزائفة".

وقد أدى هذا الإجراء إلى قيام عملاء الخدمة السرية بمصادرة تصاريح الصحافة من الصحفيين، واضطرار المؤسسات الإعلامية إلى إلغاء خطط التغطية الخاصة برحلة الرئيس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكانت شبكة CNN -التي كُلفت سابقاً بإرسال طاقم تصوير ومراسل لتغطية فعاليات الأمم المتحدة- قد استُبعدت يوم الأحد من قائمة الوفد الصحفي المرافق للبيت الأبيض.

إلا أن مكتب السيدة الأولى ميلانيا وافق على طلب CNN لتغطية أنشطة ميلانيا هذا الأسبوع في مانهاتن، وذلك وفقاً لما ذكرته بيتسي كلاين، كبيرة مراسلي الشبكة في البيت الأبيض.

وقالت كلاين يوم الاثنين: "من المثير للاهتمام أن لدينا معلومة جديدة، وهي الموافقة على تصريحي لتغطية فعالية تشارك فيها السيدة الأولى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة غداً".

وصرح مصدر مطلع لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن CNN حصلت على الاعتماد اللازم لتغطية إعلان من المتوقع أن تدلي به السيدة الأولى يوم الثلاثاء في فندق "سانت ريجيس".

ويتعلق هذا الإعلان بمبادرتها "رعاية المستقبل معاً" (Fostering the Future Together)، وهي المبادرة التي من المتوقع أن تتطرق إليها ميلانيا مراراً وتكراراً خلال رحلتها إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة.

وتتناقض بادرة السيدة الأولى تجاه CNN بشكل صارخ مع أسلوب تعامل زوجها مع الشبكة.

فقد كتب ترامب يوم الجمعة معلناً عن الحظر: "أنا فخور بأن أعلن أنني أحظر -بأثر فوري- شبكة CNN للأخبار الزائفة، وMSNBC (التي غيرت اسمها مؤخراً من MSNBC بسبب ضعف نسب المشاهدة والمصداقية!)، وموقع Politico".

وتابع قائلاً: "لا ينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تكون قادرة على كتابة أو بث قصص مختلقة وأكاذيب باستمرار عند تغطيتها لأخبار رئيس الولايات المتحدة".

وفي اليوم التالي، مُنع مراسلو المؤسسات الإعلامية المشمولة بالحظر من دخول البيت الأبيض عند وصولهم للعمل.

بل إن عملاء الخدمة السرية صادروا تصاريح الصحافة الخاصة ببعضهم.

وفي يوم الاثنين، أكد ترامب مجدداً تمسكه بقرار الحظر، وحاول تبرير قراره بأنه لا يمثل "اعتداءً على حرية الصحافة". 

بدلاً من ذلك، كتب ترامب أنه "يشن هجوماً على الأخبار الزائفة، التي تفشت كالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية الحبيبة".

ورداً على قرار المنع، أعلنت شبكات البث الأمريكية الخمس الكبرى - وهي "فوكس نيوز" (Fox News) و"سي إن إن" (CNN) و"سي بي إس" (CBS) و"إن بي سي" (NBC) و"إيه بي سي" (ABC)، والتي تُعرف مجتمعة باسم "المجموعة الإعلامية المشتركة" (TV pool) - في بيان لها أنها لن ترسل طاقماً لتصوير ترامب في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن استبعد البيت الأبيض شبكة "سي إن إن" من الرحلة.

كما أعلنت المؤسسات الإعلامية الثلاث التي استهدفها ترامب - وهي "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" (MSNBC) و"بوليتيكو" (Politico) - أنها ستقاضي الإدارة بسبب هذا القرار.

وجاء في بيان أصدرته هذه المؤسسات يوم الاثنين: "لقد أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، وللدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنشره الصحافة أو تبثه".

مفارقة داخل البيت الأبيض ميلانيا تتحدى حظر ترامب ميلانيا السيدة الأمريكية ميلانيا ترامب

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