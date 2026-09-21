ارحميني من حبك.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودي برسالة كوميدية

احتفل الفنان أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاد ابنته الكبرى جودي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب أحمد سعد في منشوره: «ابنتي الحبيبة جودي، ارحميني من حبك، خلاص قلبي لا يتحمل، كل ما تكبري يوم بحس بالفخر إني عندي بنت لذيذة كده، أول أب بنته تبقى أكبر منه في السن، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي».

وكان قد نشر كل من البوب ستار رامي عياش، والنجم أحمد سعد، عبر صفحتيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، البرومو لأحدث ديو غنائي يجمع بينهما لأول مرة وهو بعنوان "سلطنة".. الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.. ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يجمع الديو "سلطنة" بين فنانين ينتميان إلى تجربتين غنائيتين مختلفتين، وهو ما يمنح العمل المنتظر خصوصية على مستوى اللحن والأداء والتوزيع والأجواء الموسيقية، وفق ما تردد بشأن التحضيرات التي تمت له.