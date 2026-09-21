محامي طفل دمنهور: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إدارة المدرسة بسبب واقعة هتك عرض الطفل ياسين

أكد أيمن عطالله، محامي طفل دمنهور، أن المتهم الرئيسي في القضية صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل ياسين.

وقال عطالله، خلال تصريحات تليفزيونية، ان الجديد في القضية يتمثل في تقدم فريق الدفاع ببلاغ إلى النائب العام، بشأن وجود إهمال جسيم من جانب إدارة المدرسة، ممثلة في مديرة المدرسة وبعض المدرسات، مشيرًا إلى أن هذا الإهمال، بحسب ما ورد في البلاغ، ساهم في وقوع الجريمة.

وتابع محامي الطفل، أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة يستوجب التحقيق في مدى مسؤولية إدارة المدرسة والعاملين بها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن أوجه الإهمال التي شهدتها الواقعة.

إهماله في حماية الطفل

وأشار عطالله، إلى أن فريق الدفاع يسعى من خلال البلاغ الجديد إلى كشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أن المسؤولية القانونية يجب أن تطال كل من يثبت التحقيق تقصيره أو إهماله في حماية الطفل ومنع وقوع الجريمة.