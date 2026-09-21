من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تطورات الحرب الإيرانية والقضية الفلسطينية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد دار حسبما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان اليوم الإثنين- رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يشمل تكثيف التواصل السياسي، وتنمية مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز الروابط التعليمية والتبادل بين الشعبين.

وأشاد إسحاق دار بالجهود الفرنسية الداعمة لحل الدولتين، بما في ذلك قرار باريس فرض قيود على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وشدد الوزيران على ضرورة أن تظل القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال الدولي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية.

وفيما يتعلق بالوضع في إيران، تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية مواصلة الانخراط الدبلوماسي والجهود الإقليمية الرامية إلى معالجة الأزمة، كما شددا على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وأكد الوزيران كذلك ضرورة ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية وحرية انسيابها، إلى جانب استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، في ظل التداعيات الاقتصادية الأوسع الناجمة عن الاضطرابات.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من الأطر والمنتديات الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الحوار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.