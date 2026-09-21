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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث عدد من الملفات والقضايا محافظ بورسعيد يستقبل النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ

محافظ بورسعيد يستقبل النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يستقبل النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

محافظ بورسعيد يستقبل النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد والنائب أحمد جوهر عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أحياء المحافظة، وبحث آليات دفع معدلات الإنجاز بما يحقق أفضل مردود للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرص المحافظة على استمرار التنسيق والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات.

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد جوهر بما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية ومشروعات قومية وخدمية في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية لدعم خطط التنمية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

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