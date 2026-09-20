الخير وقت الشدة.. محافظ بورسعيد يساند أسرة متضررة من حريق مسكنها

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سيدة وأسرتها، عقب تداول استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعرض شقتها لحريق والكائنة بمساكن الحرية بنطاق حي المناخ، وما أسفر عنه من أضرار لحقت بالمسكن وأثرت على ظروف الأسرة

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى السيدة وأسرتها، وتعرف على تفاصيل الواقعة واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين، خاصة الحالات الإنسانية والطارئة، والعمل على رفع المعاناة عن الأسر المتضررة وتوفير سبل الدعم اللازمة لها

من الاستغاثة إلى الاستجابة .. محافظ بورسعيد يستقبل سيدة تضررت من حريق منزلها بعد تداول استغاثتها

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة للسيدة وأسرتها، لمساندتهم في مواجهة تداعيات الحريق وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن الاستجابة للحالات الإنسانية تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين في مختلف الظروف.

كما وجه محافظ بورسعيد إحدى شركات المقاولات بسرعة رفع كفاءة الشقة وإعادة تأهيلها، والتعامل مع الأضرار الناتجة عن الحريق، بما يساهم في توفير مسكن آمن ومناسب للأسرة، مع سرعة تنفيذ الأعمال ومتابعتها.

وتأتي هذه الاستجابة امتداد لسلسلة «لقاءات الخير» والمواقف الإنسانية التي يحرص محافظ بورسعيد على تقديمها، بما يؤكد أن استغاثات المواطنين تحظى بالاهتمام وسرعة البحث والاستجابة.