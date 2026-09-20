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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: إحالة عدد من العاملين بمركز الضواحي والجنوب للخدمات التموينية للتحقيق

محافظ بورسعيد يوجه إدارة الحوكمة بإعداد تقرير شامل عن سير العمل بمراكز الخدمات
محافظ بورسعيد يوجه إدارة الحوكمة بإعداد تقرير شامل عن سير العمل بمراكز الخدمات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة مركز الضواحي والجنوب للخدمات التموينية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزهور، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الأداء داخل الجهات والمراكز الخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة  المهندس ماجد نعيم مدير ادارة التحول الرقمي ،والاستاذ محمد درغام مدير ادارة الحوكمة بالمحافظه.

وخلال تفقده مركز الضواحي والجنوب للخدمات التموينية، تابع المحافظ سير العمل داخل المركز واطلع على مستوى انتظام العاملين ومدى تواجدهم والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية كما استمع إلى عدد من المواطنين للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم وأبرز الملاحظات.

محافظ بورسعيد يوجه إدارة الحوكمة بإعداد تقرير شامل عن سير العمل بمراكز الخدمات

ووجه محافظ بورسعيد بإحالة عدد من العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، وعدم السماح بأي تقصير أو إخلال بواجبات العمل.

كما وجه المحافظ إدارة الحوكمة بإعداد تقرير شامل عن سير العمل داخل مراكز الخدمات التموينية، ورصد أي ملاحظات بما يضمن إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ كذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزهور حيث تابع سير العمل داخل المركز واطلع على الإجراءات الخاصة بأعمال التقنين ومعدلات إنجازها، موجها بضرورة تسهيل الإجراءات وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بوضع خطة عمل للتحصيل الخارجي بما يساهم في رفع معدلات التحصيل وتحقيق المستهدفات، كما وجه بصرف حافز للعاملين بمنظومة التحصيل تقديرا لجهودهم وتشجيعا على زيادة معدلات الأداء.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الأداء داخل مختلف الجهات والمراكز الخدمية، والتأكد من انتظام العمل، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، وتقديم الخدمات بصورة لائقة.

بورسعيد الضواحي الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

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