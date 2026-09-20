أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها

قال المحامي طارق درويش، دفاع الزوجة الثانية للكابتن حسن شحاته، أن ما يتردد حول تورط موكلته في عملية سرقة للساعات الروليكس وعقود الشقق السكنية، والشيكات والمبالغ المالية، عار تمامًا من الصحة.

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن MTI، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الخلاف نشب بين الكابتن حسن شحاته وزوجته الثانية منذ إصابته بالوعكة الصحية الأولى في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبدأ بالخلاف بينها وبين أبناء الكابتن، ورفضوا زيارتها له داخل المستشفى.

وأشار محامي زوجة الكابتن حسن شحاتة، أن عقب مغادرة الكابتن حسن شحاته للمستشفى، رفض العودة إلى شقة العجوزة التي تمتلكها موكلته، ويتهمها بالاستيلاء عليها، كما استمرت الخلافات منذ عام، إلا أن حرر الكابتن حسن شحاته للمحضر الحالي بقسم شرطة العجوزة يتهمها فيه بسرقة متعلقاته.

وأوضح طارق درويش، أنه لم يكن هنا ساعات روليكس أو مبالغ مالية داخل شقة العجوزة، أما باقي المتعلقات التي ذكرها في المحضر فهي موجودة بالفعل داخل الشقة وله الحق في الحصول عليها وقتما يريد.