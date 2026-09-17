تفاصيل 3 ساعات قضتها زوجة حسن شحاتة بقسم العجوزة قبل التعهد بالمثول أمام النيابة السبت



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ٣ ساعات قضتها هدى فريد، الزوجة الثانية للكابتن حسن شحاتة، داخل قسم شرطة العجوزة، على خلفية البلاغ المقدم من زوجها، والذي اتهمها فيه بسوء معاملته والاستيلاء على متعلقات شخصية خاصة به.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل استدعاء هدى فريد، الزوجة الثانية للكابتن حسن شحاتة، لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها، تمهيدًا لعرضها على النيابة.

وتبين أن هدى فريد كانت متواجدة داخل مسكنها، قبل أن يتم استدعاؤها إلى قسم شرطة العجوزة لسماع أقوالها بشأن البلاغ، حيث حضرت إلى القسم بصحبة محاميها.

وبحسب التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وانتهى الأمر بأخذ التعهد اللازم على زوجة حسن شحاتة بالعرض على النيابة العامة صباح السبت المقبل، لسماع أقوالها في البلاغ، قبل أن تغادر قسم شرطة العجوزة برفقة محاميها.

وتباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص ملابسات البلاغ، المحرر برقم 13550 لسنة 2026 جنح العجوزة، تمهيدًا لعرض الأوراق على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال هدى فريد بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.