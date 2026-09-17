دير الأنبا مكاريوس السكندري يحدد موعد جنازة القمص تادرس.. والبابا تواضروس ينعاه

أعلن دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، موعد صلاة جنازة الراهب القمص تادرس السكندري، الذي تنيح، مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، الموافق 7 توت 1743 للشهداء.

موعد صلاة الجناز

وأوضح الدير، في بيان نعي، أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الجمعة 18 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للرهبنة القبطية، بالاشتراك مع الأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ومجمع آباء رهبان الدير، الأب الراهب القمص تادرس السكندري، مودعينه على رجاء القيامة.

واختتم الدير بيان النعي بعبارة: «والرب يعوض كل من له تعب»، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم».