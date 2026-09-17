قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات
برلماني: القاهرة والرياض تتحركان برؤية مشتركة لحماية استقرار المنطقة
مصطفى بكري: الإعلام مطالب بنقل الحقيقة ومواجهة التحديات
ترامب: نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران
ناصر ماهر يدرك التعادل لبيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري
قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم
سمير فرج يكشف كيف سيطر الحوثيون على مناطق باليمن واستهداف خط بترولاين السعودي
الهلال الأحمر يستقبل ويودع الدفعة الـ85 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
سمير فرج: باب المندب يفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط ويهدد سلاسل الإمداد العالمية
السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ "الملا" بتوليه منصب سفير مصر بالولايات المتحدة
سعر الدولار اليوم 17 سبتمبر 2026.. أسعار الشراء والبيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تلميذ الأنبا باخوميوس يلحق بمعلمه بعد عام من رحيله.. نياحة القمص تادرس السكندري

وفاة القمص تادرس السكندري
وفاة القمص تادرس السكندري
ميرنا رزق

تنيح، اليوم، القمص تادرس السكندري، تلميذ المتنيح مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بعد فترة من الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الأخيرة.

وكان القمص تادرس قد نُقل إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يعود إلى دير القديس مكاريوس السكندري، حيث أسلم روحه في هدوء، لتكون نهاية رحلة طويلة من الخدمة والعطاء، ويلتقي بمعلمه وحبيبه الأنبا باخوميوس، الذي تتلمذ على يديه لسنوات طويلة.

ويعود ارتباط القمص تادرس بالأنبا باخوميوس إلى نحو 30 سنة، قضاها في خدمته والتتلمذ على يديه، حيث وصفه محبوه بأنه كان إنسانًا تقيًا وأمينًا بدرجة كبيرة، وكان من أكثر الأشخاص قربًا من نيافة الأنبا باخوميوس.

وبعد عام واحد من نياحة الأنبا باخوميوس، رحل تلميذه الأمين القمص تادرس السكندري، في مشهد مؤثر أعاد إلى أذهان محبيه العلاقة الروحية القوية التي جمعتهما طوال سنوات الخدمة.

وكان القمص تادرس بالنسبة للأنبا باخوميوس أكثر من مجرد خادم أو أحد أبنائه الروحيين، إذ رافقه لسنوات طويلة، وعاش بالقرب منه وشاركه الكثير من تفاصيل رحلة خدمته، ولذلك وصفه محبوه بأنه كان الأقرب إليه، والأكثر معرفة بحياته وخدمته.

وفي الوقت الذي كان فيه نيافة الأنبا باخوميوس، رئيس الدير الحالي، يرافق قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي، وصل إليه خبر نياحة القمص تادرس، فعاد نيافته إلى دير القديس مكاريوس السكندري  لترؤس صلاة الجناز على الأب الراحل.

القمص تادرس السكندري الأنبا باخوميوس البابا تواضروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

أصالة ووالدتها

والدة أصالة نصري تظهر بحفلتها في دمشق.. شاهد

فيلم القصص

فيلم القصص يمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار ٢٠٢٧

حلقة مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم تكشف كواليس حياتها: «بكتب أقساطي وديوني في كشكول»

بالصور

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد