قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. وصول البابا تواضروس إلى دير أبو فانا في صحراء ملوي

البابا تواضروس يزور ملوي
البابا تواضروس يزور ملوي
ايمن رياض

وسط حالة من السعادة والفرحة .. وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، إلى دير ابو فانا بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا ، وذلك في ختام زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي بالدير، بمشاركة نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا، وبحضور مجمع رهبان الدير، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والشمامسة.

ويأتي القداس في اليوم الثالث والأخير من زيارة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي، والتي بدأت الثلاثاء، وشهدت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» بمنطقة دير أبو حنس، أحد المشروعات ذات الطابع السياحي والديني، إلى جانب تفقد عدد من المنشآت والخدمات التابعة للإيبارشية.

وشهدت الزيارة على مدار الأيام الماضية عددًا من الفعاليات واللقاءات والزيارات الرعوية، قبل أن يختتم قداسة البابا تواضروس الثاني جولته بإقامة القداس الإلهي بدير القديس أبو فانا ، كما استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته التي استمرت 3 ايام  

 كما شارك في احتفالية اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إعادة تأسيس مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، واللواء اسامة نصر الهوارى مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والقساوسة.
 

المنيا البابا تواضروس ملوي دير ابو فانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

اليوم العالمي لسلامة المرضى.. خطة وزارة الصحة لمنع الأخطاء والحد من المخاطر

شريف شعبان: استرداد القناع الذهبي من سويسرا خطوة مهمة لمصر

باحث أثري: استرداد القناع الذهبي من سويسرا خطوة مهمة لمصر

جانب من اللقاء

خبيرة: ميزانية الأسرة لا تقل أهمية عن ميزانية أي مشروع اقتصادي

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد