المنيا.. وصول البابا تواضروس إلى دير أبو فانا في صحراء ملوي

وسط حالة من السعادة والفرحة .. وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، إلى دير ابو فانا بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا ، وذلك في ختام زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي بالدير، بمشاركة نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا، وبحضور مجمع رهبان الدير، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والشمامسة.

ويأتي القداس في اليوم الثالث والأخير من زيارة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي، والتي بدأت الثلاثاء، وشهدت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» بمنطقة دير أبو حنس، أحد المشروعات ذات الطابع السياحي والديني، إلى جانب تفقد عدد من المنشآت والخدمات التابعة للإيبارشية.

وشهدت الزيارة على مدار الأيام الماضية عددًا من الفعاليات واللقاءات والزيارات الرعوية، قبل أن يختتم قداسة البابا تواضروس الثاني جولته بإقامة القداس الإلهي بدير القديس أبو فانا ، كما استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته التي استمرت 3 ايام

كما شارك في احتفالية اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إعادة تأسيس مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، واللواء اسامة نصر الهوارى مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والقساوسة.

