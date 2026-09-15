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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

أحمد حلمي والرميثي
أحمد حلمي والرميثي
أحمد أيمن

تصدر حديث إماراتي مع الفنان أحمد حلمي، تريند منصات التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام، بعد تداول مقطع فيديو جمعهما على هامش مؤتمر في الإمارات، حيث كان لقاء الثنائي عفويا وحمل الكثير من الود والابتسامات، قبل أن يتحول الحديث سريعًا إلى مصر وشعبها.

الشخص الإماراتي الذي ظهر مع حلمي في الفيديو هو حسن عتيق الرميثي، المهتم بتغطية الفعاليات والمؤتمرات والظهور في المناسبات الوطنية والمجتمعية، إلا أن حديثه مع الفنان المصري جعله يتصدر التريند في الإمارات.

لقاء عفوي في حب مصر والمصريين

وبحسب تفاصيل المقطع المتداول، جاء لقاء الرميثي والفنان أحمد حلمي بصورة عفوية، بعيدًا عن أجواء المقابلات الرسمية، وهو ما منح الحوار طابعًا مختلفًا جذب انتباه المتابعين.

وخلال اللقاء، حرص الرميثي على التعبير عن تقديره لمصر، متحدثًا عن العلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري، ومشيرًا إلى أن ما يميز مصر بالنسبة له لا يرتبط فقط بتاريخها وحضورها العربي، وإنما أيضًا بطبيعة أهلها وطريقتهم في التعامل مع الآخرين.

وأثار حديثه عن "أهل مصر الطيبين" تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا أن كلماته جاءت خلال وجوده مع أحد أبرز نجوم السينما المصرية، ليأخذ الحوار منحى إنسانيًا بعيدًا عن الحديث التقليدي عن الفن أو الفعاليات.

أحمد حلمي حاضر بقوة في المشهد

وجود الفنان أحمد حلمي في الفيديو كان أحد أبرز أسباب انتشار المقطع، خاصة مع طبيعة اللقاء التي بدت تلقائية، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من مستخدمي إنستجرام إلى إعادة نشر أجزاء منه والتعليق على حالة الود التي ظهرت بين الطرفين.

ولم يتوقف التفاعل عند شخصية حلمي فقط، إذ لفت الرميثي الانتباه بطريقة حديثه عن مصر، وهو ما جعل الكثير من التعليقات تركز على الرسالة التي حملها اللقاء، باعتبارها تعبيرًا عن التقارب بين الشعبين الإماراتي والمصري.

ويعرف حسن عتيق الرميثي باهتمامه بتغطية الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات المختلفة، لكن هذا اللقاء تحديدًا بدا مختلفًا عن التغطيات المعتادة، بعدما تحول من مجرد مناسبة عابرة إلى لحظة إنسانية لاقت صدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى متابعون أن سر انتشار الفيديو رغم أنه قديم، لا يكمن فقط في ظهور فنان بحجم أحمد حلمي، وإنما في بساطة الموقف والحديث عن مصر بعيدًا عن التكلف، خاصة أن الحديث عن الشعب المصري جاء في سياق عفوي جعل الرسالة أكثر قربًا من الجمهور.

تفاعل واسع ورسالة تتجاوز الفيديو

ومع انتشار المقطع، تحولت كلمات الرميثي عن مصر وأهلها إلى محور رئيسي في التعليقات، وسط إشادات من متابعين مصريين وخليجيين بالروح التي ظهر بها اللقاء.

وأعاد كثيرون تداول الفيديو باعتباره نموذجًا للحظات التي تبدأ بصورة عفوية، لكنها تحمل رسائل أكبر من مدتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الشعبية بين الإمارات ومصر.

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