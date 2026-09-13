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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الإمارات يستقبل العاهل الأردني في أبوظبي خلال زيارة أخوية

علاقات أخوية
علاقات أخوية
ملك ريان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لدى وصوله إلى العاصمة أبوظبي، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام». 

وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق له، في تأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات والأردن، وما تشهده من تنسيق مستمر على مختلف المستويات.

ويرافق العاهل الأردني خلال الزيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وشهد الاستقبال حضور عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة. 

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتنسيق المشترك بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك


 

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