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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك اليوم لوضع حد لكافة الأزمات الخاصة بالفريق الأول والتي شغلت الجماهير خلال الفترة الماضية.

ودخل فريق الزمالك في راحة اليوم من التدريبات ويستأنف الفريق تدريباته غداً إستعدادا لمواجهة غزل المحله في الدوري.

الزمالك يستعد لغزل المحلة

وكان الزمالك قد حقق الفوز على منافسه بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا ليتأهل رسميا لدور الـ 32 من البطولة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نهاية أزمة بيزيرا 

يعقد نادي الزمالك جلسة أخيرةوبيزيرا لوضع الرتوش الأخيرة علي إنتقاله للدوري الإماراتي

حيث وصل اللاعب أمس للقاهرة لحل أزمته مع الزمالك وإتمام التفاصيل الخاصة بالرحيل لشباب أهلي جدة.

فحص طبي لإيشو

يخضع إيشو لاعب الزمالك لفحص طبي لتحديد مدة غيابه بعد إصابته في العضلة الضامة خلال مباراة الميناء الچيبوتي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المدير الرياضي الجديد

ويستعد نادي الزمالك لوضع الرتوش الأخيرة لإعلان تولي حسام الزناتي مهمه المدير الرياضي للفريق في فترة التوقف الدولي خلال سبتمبر الحالي.

عقد حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الاستماع إلى رؤيته ومعرفة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توليه المنصب.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة، إلى جانب التعرف على طبيعة العمل داخل النادي واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعداد الزناتي لحسم موقفه النهائي من قبول المهمة.

وعد بصرف مستحقات اللاعبين

وعد مجلس إدارة الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد مباراه غزل المحلة التي تبلغ 25% عن الموسم الماضي

وذلك لزيادة التركيز في المباريات القادمة وتحقيق الانتصارات والحفاظ على بطولة الدوري بجانب المنافسه على اللقب الإفريقي

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