قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بزشكيان يكشف تفاهمًا مع عُمان بشأن مضيق هرمز.. وشرط إيراني لفتحه بالكامل
الإمام الأكبر يطمئن هاتفيًّا على صحة وكيل الأزهر بعد تعرضه لانقلاب سيارته
36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
صورة عادية تحوّلت إلى كابوس.. تفاصيل سرقة صور وفيديوهات الفتيات على تيك توك
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات
رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر
مدبولي يستقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات

وزير العمل
وزير العمل
رحمة سمير

رحّب حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بالحضور في افتتاح أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية أن تسهم أعمال المؤتمر وتوصياته في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد رداد أن مصر تشرفت بتولي رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الدورتين الماضيتين، 103 و104، معربًا عن تقديره لأعضاء المجلس وفريق عمل المنظمة، وما بذلوه من جهود خلال فترة رئاسة مصر.

وأوضح أن دورتي مجلس الإدارة شهدتا مناقشات حول عدد من القضايا المحورية، من بينها المسائل المالية والإدارية، وتقارير هيئة الرقابة المالية، وأعمال لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية وشؤون عمل المرأة.

وأشار إلى مناقشة قرارات دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 116 و117 المتعلقة بمنظمة العمل العربية، ومن بينها إدراج موضوعي الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال وإعلان مبادئ حول تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصادات الواعدة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة.

كما تناولت المناقشات مشروع خطة موازنة منظمة العمل العربية للعامين 2027 و2028، بما يتوافق مع التحديات الراهنة ومستقبل أسواق العمل في ظل الثورة التكنولوجية وأنماط العمل عن بُعد.

وأشار رداد إلى أن مجلس الإدارة ناقش تداعيات الحرب الإيرانية على المنطقة العربية وتأثيرها على منظمة العمل العربية، حيث أعدت المنظمة دراسات وندوات متخصصة تناولت دور الحوار الاجتماعي في الحد من تداعيات الحرب الإقليمية، والسلامة والصحة المهنية، والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الحيوية خلال الأزمات، والاستجابة المؤسسية لتداعيات الحرب، وتأثير تعطل سلاسل الإمداد الإقليمية على الاقتصادات العربية وأسواق العمل.

وأوضح أن المجلس ناقش كذلك مرئيات منظمة العمل العربية بشأن تنفيذ الرؤية العربية 2045، التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية في دورتها الخامسة التي عقدت في بغداد مايو 2025، إلى جانب متابعة أنشطة وبرامج المنظمة في إطار تنفيذ الرؤية.

وأكد رداد أن قضية فلسطين تظل على رأس أولويات العمل العربي، مشيرًا إلى مناقشة أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، وإدانة انتهاكات الاحتلال ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع التأكيد على دعم صمود الشعب الفلسطيني وضرورة إعادة إعمار غزة وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائها.

وزير العمل الحوار الاجتماعي العمل العمل العربي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مصر وبريكس.. تحركات لفتح مجالات أوسع للتجارة وجذب الاستثمارات

صورة ارشيفية

ناقد رياضي يكشف طريقة تعامل عموتة مع لاعبي الأهلي

الطاقة

أستاذ هندسة الطاقة: موقع مصر وقناة السويس يعززان دورها كمركز إقليمي للطاقة

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد