قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية: حسام حسن يتمسك بضم «المهدي سليمان» لمعسكر مباراتي أنجولا وجنوب السودان
إعلامية: مستقبل ناصر منسي في الزمالك «مُهدّد» .. وشرط وحيد لحسم التجديد
دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026
إعلامية: «عموتة» يدرس ضم أشرف داري لقائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
حكم مقولة: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» .. دار الإفتاء تجيب
بعد 3 قمم سابقة .. الرئيس الصيني يُعلن استضافة بلاده قمة بريكس في 2027
إبراهيم عبد الخالق: تأهل الزمالك بـ«أبطال أفريقيا» مُتوقع .. ومواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة
مش بتهتم بأكلك .. اكتشف ما يحدث للجسم أثناء سوء التغذية
تطورات جديدة في حياة الشخصيات .. ميمي جمال: أبدا تصوير مسلسل «كامل العدد ج4» خلال أكتوبر المقبل | فيديو
«عموتة» يُجهّز إمام عاشور لقيادة وسط الأهلي أمام أبو قير
أمطار غزيرة تضرب 28 ولاية جزائرية ومناطق أخرى .. وتحذيرات من الأرصاد الجوية
أحمد موسى: الناس اللي بتسخّن نخلّي بالنا منهم .. عايزين يهدّوا البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أغلي دولار أمام الجنيه وذلك بأول تعاملات له  اليوم الأحد 13-9-2026 بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار 

جاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

الدولار الأمريكي

عودة العمل في البنوك

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من اليوم بعد يومين من الانقطاع عقب انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت.

سعر الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية دون تغيير منذ آخر يوم عمل خلال الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 و 50.87 جنيه للشراء و 50.92 و 50.97 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيه للشراء و 51.32 جنيه  للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، نكست،البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

البنك المركزي المصري

سيولة في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه خلال عطاء أجراه اليوم الثلاثاء 8-9-2026؛ لمدة أسبوع.

يأتي اعلان البنك المركزي المصري ضمن عمليات طرح الودائع ذات العائد الثابت والمعروفة إعلاميا بـ" إجراءات سحب السيولة".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول طلبات سحب السيولة إلي 9 طلبات مقدمة من بنوك حكومية وخاصة بقيمة 347.087 مليار جنيه .

ووصل معدل الفائدة المقبولة للطرح 19.5%%  من أصل 136.86 ملار جنيه مستهدفة.

ومن المقرر أن ينتهي استحقاق ذلك العطاء الأسبوع المقبل.

سعر الدولار اقل سعر دولار اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك الآن مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

تسونامي

تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل

أحمد سليمان

أحمد سليمان يكشف كواليس تعاقد الزمالك مع محمود ممدوح

ترشيحاتنا

محمد هشام عبية: الكاتب والباحث والمختص شركاء في المشروع الدرامي

«ما وراء الشخصية» في مهرجان «ميدفست مصر».. كيف يصنع علم النفس شخصيات أكثر واقعية على الشاشة؟

بليغ حمدي

هزّت الوسط الفني في التمانينات.. قصة حسناء المغرب التي أبعدت بليغ حمدي عن مصر

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

5 سيارات SUV صينية بهذا السعر في السوق المصري .. تعرّف عليها

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد