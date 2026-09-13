دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

يستمر استقرار سعر أغلي دولار أمام الجنيه وذلك بأول تعاملات له اليوم الأحد 13-9-2026 بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

جاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

عودة العمل في البنوك

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من اليوم بعد يومين من الانقطاع عقب انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت.

سعر الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية دون تغيير منذ آخر يوم عمل خلال الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 و 50.87 جنيه للشراء و 50.92 و 50.97 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيه للشراء و 51.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، نكست،البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

سيولة في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه خلال عطاء أجراه اليوم الثلاثاء 8-9-2026؛ لمدة أسبوع.

يأتي اعلان البنك المركزي المصري ضمن عمليات طرح الودائع ذات العائد الثابت والمعروفة إعلاميا بـ" إجراءات سحب السيولة".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول طلبات سحب السيولة إلي 9 طلبات مقدمة من بنوك حكومية وخاصة بقيمة 347.087 مليار جنيه .

ووصل معدل الفائدة المقبولة للطرح 19.5%% من أصل 136.86 ملار جنيه مستهدفة.

ومن المقرر أن ينتهي استحقاق ذلك العطاء الأسبوع المقبل.