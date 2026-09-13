أحمد عبدالحليم: عبدالله السعيد «خارج التقييم».. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة مع الزمالك منذ بداية الموسم

أشاد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول أمام بطل جيبوتي، مؤكدًا أن تراجع الأداء في الشوط الثاني كان طبيعيًا بعد ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وقال عبد الحليم في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، إن عبدالله السعيد يمتلك خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أن لاعب الزمالك دائمًا ما يحطم الأرقام القياسية، ويقدم مستويات تجعله خارج التقييم رغم تقدمه في العمر.

وأضاف:"خط دفاع الزمالك كان مبهرًا في المباراة، وعمر جابر قدم مستوى مميزًا، وهذا الأمر مستمر منذ بداية الموسم، بجانب محمد إسماعيل والونش".

وتابع:"فتوح وأحمد ربيع قدما مباراة جيدة أمام بطل جيبوتي، وأتمنى أن تكون إصابة إيشو بسيطة وألا تؤثر عليه خلال الفترة المقبلة".

وأردف نجم الزمالك السابق:"كنت أتمنى استمرار أحمد شريف وأن يقدم أداءً جيدًا في مركز المهاجم، وبالنسبة لناصر منسي، فهو تأثر بتأخر فترة الإعداد، ومستواه البدني ليس الأفضل في الوقت الحالي".

واختتم أحمد عبد الحليم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تطوير أداء الفريق، خاصة مع تقدم الزمالك في مشواره بالبطولة واحتياجه إلى الاستعداد بشكل أفضل للمراحل المقبلة.