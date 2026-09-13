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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأعمال صيانة .. انقطاع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدًا

مياه بني سويف
مياه بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، انقطاع المياه عن قرى خورشيد، والأنصار، وسدمنت، غدًا الأحد، لمدة ساعتين، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، حتى  السابعة مساءً، وذلك نظرًا لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه سدمنت بمركز إهناسيا.

 انقطاع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمجازر، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في حالة الحاجة إليها.

وأشارت الشركة إلى إتاحة وسائل تواصل للاستفسار وتلقي شكاوى المواطنين، إذ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل، بجانب خدمة الواتس آب عبر رقم 01211175827.  

بني سويف مياه بني سويف محافظة بني سويف

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