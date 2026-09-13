والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص

غادر الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، العناية المركزة، وعاد إلى منزله بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى والبقاء تحت الرعاية الطبية لمدة 3 أيام.

وكشفت “ماجدة”، شقيقة الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقها، موضحة أنه تعرّض خلال الفترة الماضية لارتفاع في درجة الحرارة، إلى جانب إرهاق شديد ، ما استدعى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت شقيقة الموسيقار محمد علي سليمان أن حالته الصحية شهدت تحسنًا، مشيرة إلى أنه غادر العناية المركزة وأصبح حاليًا في منزله، بعد الاطمئنان على حالته واستقرارها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من القلق بين محبي أسرة الفنانة أنغام، عقب تعرض والدها لوعكة صحية، خاصة مع خضوعه للرعاية داخل المستشفى، قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى المنزل.

ويُعد الموسيقار محمد علي سليمان واحدًا من الأسماء البارزة في الوسط الموسيقي، كما ارتبط اسمه فنيًا بعائلة موسيقية عريقة، وهو والد الفنانة أنغام التي قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الغنائية الناجحة.

وتحرص أسرة الموسيقار محمد علي سليمان خلال الفترة الحالية على متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه، خاصة بعد الأيام التي قضاها داخل المستشفى نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وأكدت شقيقته في تصريحاتها الخاصة لموقع صدى البلد أن حالته مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد في المنزل بعد خروجه من العناية المركزة، متمنية له دوام الصحة والعافية.