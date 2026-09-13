قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية : عمرو وردة يحسم مستقبله خلال أيام .. ولا نية للاعتزال
من 2500 طالب إلى 26 فقط.. حسن الرداد يستعيد كواليس قبوله بمعهد الفنون المسرحية: «حلمي بدأ من هنا» | صور
«مش معاه فلوس يبنى مسجد» .. شاب سعودي يستأجر محلًا ويحوله إلى مصلّى باسم والدته الراحلة | صور
ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني
والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص
عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية
حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو
بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد
تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص

الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام
الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام
أوركيد سامي

غادر الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، العناية المركزة، وعاد إلى منزله بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى والبقاء تحت الرعاية الطبية لمدة 3 أيام.

وكشفت “ماجدة”، شقيقة الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقها، موضحة أنه تعرّض خلال الفترة الماضية لارتفاع في درجة الحرارة، إلى جانب إرهاق شديد ، ما استدعى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت شقيقة الموسيقار محمد علي سليمان أن حالته الصحية شهدت تحسنًا، مشيرة إلى أنه غادر العناية المركزة وأصبح حاليًا في منزله، بعد الاطمئنان على حالته واستقرارها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من القلق بين محبي أسرة الفنانة أنغام، عقب تعرض والدها لوعكة صحية، خاصة مع خضوعه للرعاية داخل المستشفى، قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى المنزل.

ويُعد الموسيقار محمد علي سليمان واحدًا من الأسماء البارزة في الوسط الموسيقي، كما ارتبط اسمه فنيًا بعائلة موسيقية عريقة، وهو والد الفنانة أنغام التي قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الغنائية الناجحة.

وتحرص أسرة الموسيقار محمد علي سليمان خلال الفترة الحالية على متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه، خاصة بعد الأيام التي قضاها داخل المستشفى نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وأكدت شقيقته في تصريحاتها الخاصة لموقع صدى البلد أن حالته مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد في المنزل بعد خروجه من العناية المركزة، متمنية له دوام الصحة والعافية.

الموسيقار محمد علي سليمان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

امام عاشور

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي

صنعت في مصر.. إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا بالمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

انتظام الدراسة في المدارس

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد