الشيخ محمد أبو بكر للمُعترضين على الاحتفال بعيد ميلاده: «عند الله تجتمع الخصوم»

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، فيديو يوثق احتفال أبناء وبنات دار التحفيظ بيوم ميلاده وتقديم تورتة خاصة له كهدية في هذا اليوم.

وانهالت التعليقات على الفيديو بين مؤيدين ومعارضين للاحتفال بيوم ميلاد الشيخ محمد أبو بكر، الأمر الذي اضطره إلى نشر توضيح لهذا المشهد، قائلاً: والله يشهد بأنه كان بغير ترتيب وبغير علم منى ولكن أحببت فعلهم العفوى رغم قسوتى الشديدة عليهم من أجل الالتزام وحفظ القرآن الكريم وبفضل الله أكثرهم أتم الحفظ بالقراءات وبالإجازة من كبار العلماء.

التعليقات على الفيديو

وتابع: ولكن عند نشر المقطع رأيت من التعليقات ثلاثة وجوه:

وجه تلقى الأمر بالبساطة ودعا الله لنا ونسأل الله لهم بالمثل وزيادة .

ووجه آخر انتقدنا بأدب وحسن لفظ وجزاهم الله خيراً على حسن لفظهم وجميل عباراتهم.

أما الوجه الثالث، فملأ صفحته بالمقاطع الدينية ثم قال فى التعليقات كلاماً لو مزج بماء البحر لمزجه وهؤلاء أقول لهم شكراً أن أظهرتهم كريم أخلاقكم وحسن إيمانكم وإسلامكم وعند الله تجتمع الخصوم وبين يدى نقف وساعتها فكر ماذا تقول لربك فى حق عبد.

وختم منشوره بقوله: شددوا فشدد الله عليهم لأن أعياد الميلاد من الأمور المباحة مالم تقترن بمحرم والأدلة فى السنة كثيرة لمن كان له قلب، وأما بناتى وأبنائى فشكر الله لكم صنيعكم وحبكم ومهما قلت فلن أستطيع أن أصف فرحى بحبكم ولكن الحمد لله أن أرانى حصاد الغرس.