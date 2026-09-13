أحمد صالح: ضد رحيل بيزيرا .. وحازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك

تحدّث أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، عن عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيدًا بالمكاسب التي حققها الفريق خلال مباراة اليوم أمام إي إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا، كما تطرق إلى موقف أحمد شريف وناصر منسي وخوان بيزيرا، إلى جانب رأيه في إمكانية تولي حازم إمام رئاسة القلعة البيضاء مستقبلًا.

قال أحمد صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد شريف لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى أفضل حالة بدنية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على استعادة لياقته وتقليل وزنه حتى يظهر بالمستوى المنتظر منه مع الزمالك.

أضاف أن معتمد جمال نجح في الخروج بعدد من المكاسب المهمة خلال فوز الزمالك اليوم على نظيره إي إس بورت الجيبوتي، مؤكدًا أن الانتصار منح الفريق دفعة جيدة خلال المرحلة الحالية.

وتحدّث نجم الزمالك السابق عن ناصر منسي، مشيرًا إلى أن عودة اللاعب للتسجيل تعد أمرًا إيجابيًا ومميزًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يبذل اللاعب جهدًا أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مستواه وتقديم الأفضل مع الفريق.

وفيما يتعلق بمصير خوان بيزيرا، أكد أحمد صالح أنه يرفض فكرة رحيل اللاعب عن الزمالك في الوقت الحالي، مشددًا على أنه لو كان في موقع رئيس النادي لاتخذ قرارًا بالإبقاء عليه حتى نهاية عقده وعدم الموافقة على رحيله.

اختتم أحمد صالح تصريحاته بالحديث عن حازم إمام، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتولى نجم الزمالك السابق رئاسة النادي في يوم من الأيام، لكنه يرى أن المشكلة التي قد تواجهه تتمثل في محدودية الموارد المالية، وهو ما قد يمثل تحديًا أمامه في إدارة النادي بالشكل الذي يتمناه.